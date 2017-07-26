Экономика Украины в первом полугодии выросла на 2,5%

Валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2017 года вырос на 2,5%, сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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«В целом в январе-июне 2017 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно на уровне 2,5%», - говорится в материале.

В министерстве прогнозируют, что продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий, рост потребительской активности при увеличении уровня заработных плат, рост цен на отдельных мировых товарных рынках (металла, железной руды, минеральных удобрений, кукурузы) в комплексе обусловят положительную динамику в некоторых отраслях реального сектора по итогам января-сентября 2017 года. Однако указанный рост будет частично нивелирован более сдержанной динамикой сферы услуг. В целом по итогам января-сентября Минэкономразвития ожидает замедления роста ВВП, в том числе учитывая эффект значительной базы сравнения прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в годовом выражении – по сравнению с первым кварталом 2016 года – ВВП Украины в первом квартале 2017 года вырос на 2,5%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2017 году на уровне 1,8%.