Минюст упорядочил деятельность коллекторов

Рабочая группа при Министерстве юстиции завершила разработку проекта закона, призванного законодательно урегулировать деятельность коллекторских организаций в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, на протяжении недели организации, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны предоставить замечания и предложения к законопроекту, после чего согласованный вариант будет предложен как законодательная инициатива.

В ходе заседания рабочей группы министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что закон должен установить разумный баланс между легализацией деятельности коллекторов, которые как посредники способствуют урегулированию проблем неплатежей и возвращению банковских кредитов, а также соблюдению законных прав и интересов лиц, которые попадают в сферу их деятельности. Кроме того, рабочая группа должна принять решение по поводу путей законодательного урегулирования этого вопроса.

В частности, по словам Н.ОНИЩУКА, это возможно осуществить путем инициирования внесения изменения в статью 9 Закона Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности“, а в дальнейшем по решению правительства утвердить условия осуществления коллекторской деятельности. При этом разработку и утверждение лицензионных условий будет осуществлять орган, определенный Кабинетом Министров как орган лицензирования коллекторской деятельности.

Вероятным является также принятие отдельного закона о коллекторской деятельности в Украине, хотя этот путь может занять намного больше времени.

Как сообщалось, договоренности о создании соответствующей рабочей группы были достигнуты 3 марта во время встречи министра юстиции с представителями коллекторских организаций. В ее состав вошли представители Минюста, НБУ, Ассоциации украинских банков и ряда организаций, которые осуществляют коллекторскую деятельность.

Согласно приказу министра юстиции законопроект о коллекторской деятельности должен был быть разработан на протяжении месяца.