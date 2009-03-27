Рост "плохих" кредитов до 20% не обвалит банковскую систему РФ

Бывший председатель ЦБ РФ, член совета директоров "ВТБ Капитал" Сергей Дубинин считает, что рост просроченной задолженности по кредитам к концу года даже до 20% от общего кредитного портфеля российских банков не приведет к обвалу банковской системы РФ, передает РИА Новости. "Есть мнение, что по итогам года объем таких кредитов составит 15-20%. Это, конечно, тяжело, но это не тот случай, когда нас ждет обвал", - сказал Дубинин в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Вместе с тем, он предположил, что сами банки не могут до конца оценить, сколько в их портфеле "плохих"кредитов. По словам Дубинина, если вдруг в России объявят о скупке долгов, "возможно, принесут и 75%". Бывший глава ЦБ РФ считает, что минимальный размер банковского капитала должен составлять 30 миллионов евро. По его мнению, банкам нужно начать договариваться об объединении, чтобы "выйти на эти цифры", не дожидаясь каких-то новых кризисных явлений, тем более, что "реально в банковской системе работают около сотни банков". Комментируя высказывания первого заместителя председателя Банка России Алексея Улюкаева о том, что острая фаза кризиса в РФ пройдена, Дубинин заметил, что "пройдена линия глобальной катастрофы", ситуация стабилизировалась, но находится в фазе довольно долгосрочной стагнации. Что касается предложений создать наднациональную валюту как альтернативу американской валюте, Дубинин заметил, что не верит ни в какую наднациональную валюту, не опирающуюся на стабильную экономику. По его словам, в случае ввода единой валюты между странами должны быть четкие договоренности, что существует единый Центральный банк, определяющий грамотную экономическую политику. "Мы даже с Белоруссией (по единой валюте - ред.) договориться не можем, а собираемся ее вводить для всего мира", - заметил Дубинин.