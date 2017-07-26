Как будут расти цены: Минэкономразвития озвучило прогноз по инфляции

Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз инфляции на 2017 год на уровне 11,2%, несмотря на ускоренное повышение цен в июне.

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Об этом сообщается в аналитическом материале, опубликованном на сайте министерства.

«Несмотря на ускорение инфляции в июне, прогноз на год остается без изменений: ожидается рост потребительских цен на 11,2%», - говорится в материале.

При этом в министерстве отметили, что рисками, которые могут привести к заметной активизации инфляционных процессов в ближайшие месяцы на потребительском рынке, являются возможное возобновление девальвационных тенденций, резкий рост цен на мировом рынке, а также более существенный и быстрый перенос издержек производства на потребительские цены.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, маем, ускорилась до 1,6% с 1,3% в мае к апрелю. В годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, инфляция ускорилась до 15,6% с 13,5%, зафиксированных месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.