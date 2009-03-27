Эксперты: Рубль укрепится к доллару в 2009 г.

Курс рубля к доллару в текущем году будет укрепляться, но в 2010 динамика курса слабо предсказуема. Такое мнение высказали эксперты, принявшие участие в круглом столе "Курс рубля и национальная экономика", организованном аналитическим деловым еженедельником SmartMoney.

Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент курс доллара к рублю составляет 33,46 рубля, курс евро - 45,44 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, составляет 38,77 рубля против 38,86 рубля в четверг. "Я считаю, что к концу года рубль сильно укрепится по отношению к доллару и евро, я считаю, сберегать надо в рублях", - отметил начальник отдела долговых обязательств ИГ "Ренессанс Капитал"Алексей Моисеев. По его словам, девальвация рубля, проведенная Центробанком - "исключительно правильное решение". Волна девальваций прошла во всех странах, и ее уровень по всем странам примерно одинаковый: обесценение национальных валют по отношению к доллару составляет 30-40%, и рубль идет в этом русле, заметил Моисеев. Старший трейдер и аналитик Saxo Bank Кен Векслер прогнозирует, что в течение 3-5 месяцев доллар будет стоить 32,5-34,3 рубля, и в этот период на рынке ничего существенного не произойдет, будет боковой тренд. Главный экономист НБ "Траст"Евгений Надоршин также ожидает краткосрочного укрепления курса национальной валюты, по крайней мере, в текущем году. "Я жду краткосрочной фазы роста и достаточно длинные и затяжные фазы падения по той причине, что достаточно долго придется расшивать те проблемы финансового сектора, и не только его, с которыми мы столкнулись, - сказал Надоршин. - И если в пределах 2009 года я жду, что рубль будет дорожать по отношению к доллару, а доллар может дешеветь ко многим валютам, то дальше ситуация достаточно неопределенная". По его словам, действия ФРС США по стабилизации американской экономики во многом являются спорными, "хотя то, что они делают - это довольно смело". Он напомнил, что через США проходит значительная часть экономических интересов, поэтому ситуация в этой стране будет во многом проецироваться на экономики других стран, в том числе и на российскую. Руководитель отдела экономического анализа МДМ-банка Николай Кащеев затрудняется ответить на вопрос, "что будет с РФ через год-полтора". "Расслабляться не стоит. Ключевым является то, насколько подействуют меры ФРС на ситуацию в глобальной экономике", - считает эксперт. Касаясь вопроса сбережения средств, Кащеев отметил, что в переломные моменты лучше оставаться в той валюте, в которой деньги сберегались.