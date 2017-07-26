Курсы нацвалюты: евро остается выше 30, доллар ниже 26 гривень

В среду, 26 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,88/25,91 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,1087/30,1436 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,8849 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 446 сделок на сумму 256,94 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,88/25,90 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0829/30,1035 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4318/0,4324 грн/рубль.