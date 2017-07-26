Нацбанк немного укрепил официальную гривню к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2588.4860 (26 июля – 2584.372)

100 EUR – 3014.0331 (26 июля – 3022.1647)

10 RUR – 4.3206 (26 июля – 4.3204)

Как сообщал УНИАН, в среду, 26 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,88/25,91 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,1087/30,1436 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.