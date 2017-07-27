Доллар подешевел до годового минимума после решения ФРС сохранить ставку

Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром опустился до минимума с июня 2016 года на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить ставку, свидетельствуют данные торгов.

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Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 93,36 пункта. При этом ранее в ходе торгов он опускался до минимума с 24 июня 2016 года в 93,15 пункта.

Курс евро к доллару рос до 1,1747 доллара за евро с 1,1735 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 111,06 иены за доллар со 111,17 иены на прошлых торгах, пишет Прайм.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Кроме того, регулятор заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".

Федрезерв также добавил, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность умеренно растет. Годовая инфляция снизилась за последний год, отметил регулятор, также как и базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, оказавшись немного ниже целевой планки регулятора в 2%.