Рост экспорта украинской продукции в страны Европы будет исчисляться двузначными цифрами – руководитель Киевской таможни Тупальский

Рост объемов экспорта украинской продукции в страны Европы в ближайшие годы будет исчисляться двузначными цифрами, считает и.о. начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

"Конечно, рост этих показателей зависит, в первую очередь, от ситуации в экономике: спроса на украинские товары в странах ЕС и усилий наших предпринимателей… С учетом дальнейшего развития экономических отношений между Украиной и ЕС, мы в ближайшие годы будем наблюдать устойчивый рост экспорта украинской продукции в страны Европы, который будет исчисляться двузначными цифрами", - сказал он в интервью изданию "Бизнес".

С.Тупальский привел данные, согласно которым за 6 месяце 2017 года через Киевскую городскую таможню ГФС в страны ЕС было экспортировано украинских товаров на 127,3 млн. долл., в то время, как за весь 2016 год – 192,5 млн. долл.

"Если такая тенденция сохранится, по итогам года рост этого показателя составит около 30%", - подчеркнул он.

При этом руководитель Киевской таможни также отметил, что помимо сельскохозяйственной продукции через ведомство в ЕС экспортируются товары с высоким уровнем добавочной стоимости.

"Например, за первые шесть месяцев текущего года через Киевскую таможню в страны ЕС экспортировались хлебобулочные изделия, масла, плитка, стекло, пиво, мебель и даже лодки. По предыдущим периодам из товаров с высоким уровнем добавочной стоимости украинские предприятия поставляли в ЕС посуду, двигатели, насосы, книги, яхты, печатное оборудование, телеаппаратуру, радиолокационное оборудование, лекарства. В Австрию, например, осуществлялся экспорт консолей для видеоигр, в Ирландию – телефонов и т.д.", - сказал С.Тупальский.

Как известно, 17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.