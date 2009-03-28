Коммунисты РФ считают антикризисные меры правительства запоздалыми

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает скорректированный бюджет на 2009 год неисполнимым, а предлагаемые правительством антикризисные меры - запоздалыми. Как передает РИА Новости, эти меры, по мнению лидера компартии, не учитывают нужды регионов, малого бизнеса и реального сектора экономики, и направлены лишь на поддержку банков. КПРФ предлагает национализировать банки. "Планируемые (в бюджете) расходы в 9 триллионов 700 миллиардов рублей не обеспечены доходами, которые падают темпами до 40%.

Только что внесенные антикризисные меры правительства, во-первых, крайне запаздывают и возникли лишь через полгода после начала мирового кризиса. Во-вторых, они подтверждают неизменную заботу власти о банках", - сказал Зюганов в субботу на совместном пленуме ЦК и ЦКРК компартии. По его словам, регионы, "загнанные в тупик грабительской бюджетной политикой", получат в два раза меньше, а малый бизнес - "вообще крохи". Зюганов назвал поддержку банков формой "легализованного вывоза капиталов из России и распиливанием национальных накоплений". "Таким образом средства уходят в спекуляции, нет кредитов для промышленности или их выдают под грабительские проценты. Весь мир идет в сторону дешевых и длинных кредитов, российская же власть мчится в обратную сторону коротких и дорогих денег для экономики", - сказал Зюганов. По его словам, КПРФ видит единственное решение этой проблемы в национализации банков. "Только так государство будет знать, куда и как переливают миллионы и миллиарды. И только контроль за банками, за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота, позволил бы наладить на деле контроль за всей хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов", - сказал Зюганов. На пленуме в очередной раз были озвучены и другие антикризисные предложения коммунистов. Среди них - возвращение в народную собственность добывающей промышленности, прямое государственное регулирование отраслей, особо пострадавших от кризиса, жесткие меры по предотвращению оттока капитала за рубеж, строгий контроль над финансовой системой. "Необходимо выпустить облигации государственного антикризисного займа и сделать их обязательными для приобретения гражданами, совокупная семейная собственность которых превышает 3 миллиона долларов США", - предложил Зюганов. Лидер КПРФ вновь предложил повысить платежеспособный спрос населения, увеличить ассигнования бюджета на строительство дешевого жилья, восстановить единую энергосистему под госконтролем, развивать транспортную инфраструктуру, в том числе в районах Сибири и Дальнего Востока, резкое повысить финансирования НИОКР.