Москва предлагает пополнить МВФ триллионом долларов

Москва выступает за увеличение ресурсов МВФ в увязке с обязательствами реформирования международных финансовых институтов в течение 2-3 лет, сообщает РИА Новости.

При этом на дополнительное финансирование может понадобиться от 500 миллиардов до триллиона долларов, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович журналистам. "Ресурсы МВФ нужны, но их предоставление должно быть увязано с реформами", - сказал Дворкович. Отвечая на вопрос о том, сколько именно может понадобиться дополнительных средств международным финансовым институтам, Дворкович сказал: "От 500 миллиардов долларов до триллиона долларов". При этом, заметил он, 500 миллиардов долларов - это минимум.