Обама встретился с главами крупных банков

Президент США Барак Обама встретился с главами крупнейших американских банков для того, чтобы обсудить меры по стабилизации финансовой системы страны, сообщает сегодня ВВС.

Обама заявил, что его главным посылом в общении с банкирами был призыв "проявить сдержанность".

"Проявите сдержанность, - сказал он. - Продемонстрируйте, что вы в курсе того, что страна переживает кризис, и каждый должен быть готов принести жертвы в это непростое время". "Мы работаем сообща", - добавил президент.

По окончании встречи президент инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн был настроен оптимистично. По его мнению, "проблемы будут решены", однако всем участникам финансовой системы США предстоит тяжелая работа.

При этом, считает он, средства, выделенные на стимуляцию экономики, без сомнения будут потрачены с пользой.

Обама также заявил, что удовлетворен результатом встречи.

Совещание главы страны с представителями крупнейших банков состоялось вскоре после того, как в США разразился крупный скандал вокруг компании AIG, которая в разгар финансового кризиса решила выплатить своим сотрудникам гигантские бонусы.

По мнению председателя и главного управляющего директора JP Morgan Chase Джейми Даймона, можно утверждать, что экономика США начинает "поворот к лучшему".

При этом он согласился с мнением своего коллеги из Goldman Sachs, заявив, что средства, направленные правительством в банки, были "хорошим вложением". Он добавил, что деньги вернутся обратно государству.

Более осторожную оценку событиям в финансовой сфере дал исполнительный директор банка Morgan Stanley Джон Мак.

"Ничего не происходит моментально, [для восстановления экономики] нужно время", - сказал он.

В понедельник власти США объявили подробности плана по покупке долгов с высоким риском невозврата на общую сумму до 1 трлн. долларов, который должен помочь восстановлению финансового сектора страны.

Сумма в 75-100 млрд. долларов, которую пообещал выделить минфин, является частью 700-миллиардного фонда помощи финансовому сектору, который в прошлом году одобрил конгресс США.