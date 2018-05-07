Правительство подстраховало кредит Киева. Кто подстрахует Госбюджет?

Кредит в размере 1,2 млрд. грн. на погашение долгов перед «Киеэнерго» и «выполнение социальных программ» Киев может получить уже 4-5 апреля текущего года. По крайней мере, на это рассчитывает руководство Киевгоргосадминистрации. Для этого столичные власти располагают и соответствующим решением депутатского корпуса, и согласием правительства на привлечение данного кредита с использованием простых векселей в качестве залога, и гарантиями Кабмина по финансированию погашения займа. Осталось получить согласие НБУ на рефинансирование банка или группы банков, которые выступят в качестве кредитора. Вот только перспектива своевременного погашения этого кредита даже при учете поддержки государства вызывает большие сомнения. И заставляет задаваться вопросом - а что будет, если денег для погашения долга в нужный момент не окажется?

Два "момента" кредита

Киев за последние 10 лет кредитовался не единожды – как в украинских банках, так и в международных финансовых структурах. При этом несколько крупных кредитов на развитие городской инфраструктуры действующие столичные власти успели привлечь и в 2008 году, когда финансовый кризис, поразив большинство экономически развитых стран, вплотную подобрался и к Украине. Следующий заем в размере 1,2 млрд. грн. Киев рассчитывает взять уже не на развитие, а на погашение долга перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах населению, накопленного с 2000 года и достигшего сегодня 976,5 млн. грн. А также, по словам заместителя киевского городского головы, секретаря Киевсовета Олеся Довгого, «на выполнение социальных программ». Иного источника для расчета со столичной энергопоставляющей компанией, как заверил первый зампред КГГА Анатолий Голубченко, власти не нашли. «Да, конечно, мы могли переложить долги за газ «Киевэнерго» на население, пользующееся льготным тарифом, но кто на это пойдет?.. Была еще возможность расплатиться за долг из тех 8 млрд. грн., которые госказна «задолжала» бюджету столицы. Но ведь у нас есть еще другие не покрытые финансированием нужды – дороги, мосты и подобное. Поэтому любые средства лишними не будут», - пояснил свою позицию первый зам.председателя КГГА.

В целом, если бы не заявленная цель привлечения кредита – для расчета по долгам – и не кризис, то данная идея, возможно, и не привлекла бы столько внимания. Хотя, в этой кредитной истории есть еще два момента, вызвавшие острую критику со стороны оппонентов столичных властей. Первый – залоговая составляющая кредита, в качестве которой изначально были предложены 157 объектов недвижимого коммунального имущества территориальной общины. Объекты, надо сказать, не простые: от здания Филармонии (благо, в последний момент вычеркнули) до зданий СБУ и Минфина. И второй – вписанный в проект решения Киевсовета коммерческий банк «Хрещатык» в роли кредитора.

Связав оба момента, столичные депутаты блока Кличко на сессии облсовета 19 марта, когда, собственно, рассматривался проект решения по привлечению кредита, заявили, что намечается «беспрецедентный дерибан» и призвали здравомыслящих "слуг народа" это решение не поддержать. А.Голубченко пришлось оправдываться, что «Хрещатык» - это только потенциальный кандидат на роль кредитора: мол, разрабатывая проект решения, рассматривали разные банки, в том числе, и государственный «Укрэксимбанк», который отказался от участия в этом кредитовании. А со столичным коммерческим банком властям якобы удалось достичь устной договоренности о предоставлении необходимого Киеву займа. Решение проголосовали, и дело стало за его согласованием с правительством и Нацбанком.

"Хрещатик" от кредита открестился?

В это же время председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук 25 марта созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что банк далек от участия в заявленной кредитной операции по разным соображениям, и, в первую очередь, потому, что ограничен в кредитовании нормативами Национального банка Украины. По его словам, если бы банк принял решение о предоставлении такого кредита, то ему пришлось бы нарушить сразу три норматива Нацбанка – относительно максимальной суммы кредита на одного заемщика, максимальной суммы кредита на одного инсайдера и максимальной общей суммы на одного заемщика и инсайдера. Потому даже при желании поучаствовать в кредитовании Киева, банку необходимо спецразрешение регулятора. Да и по мнению руководителя банка, кредит Киеву на сумму 1,2 млрд. грн. должен предоставить консорциум банков, а не один банк.

При этом Д. Гриджук подчеркнул, что пока каких-либо официальных обращений столичных властей относительно предоставления кредита в банк не поступало. И акцентировал на том, что если отдельные объекты столичной недвижимости, находящиеся в центральной части города, представляют интерес для банка как залоговые, то здания социального значения «Хрещатик» не намерен рассматривать как залог ни при каких обстоятельствах из этических соображений. «Я считаю, что такие муниципальные объекты недвижимости, как городские театры, музеи, научно-исследовательские и медучреждения, за исключением отдельных административных и служебных помещений, не могут выступать в роли залога любого кредитного проекта по этическим нормам. Уверен, гуманность и интелегентность украинских банков не позволят взять в залог социально значимые объекты столицы», - заявил предправления «Хрещатика».

Вместе с тем, по словам банкира, какие бы объекты не предлагались в качестве залога, главное в процессе предоставления кредита – правильно оценить финансовый потенциал заемщика. Если кредит привлекает государство в лице, например, города, то, как поясняют эксперты, такой заемщик уже на старте получает «фору» против «рядовых» бизнес-структур или организаций. Если при этом кредитная история государственного заемщика не подпорчена невозвратами – ему и карты в руки. А в оценке кредитной истории Киева банкиры ставят столице «отлично»: «Мы знаем Киев как заемщика с хорошей кредитной историей, высоким кредитным рейтингом, который вовремя и в полном объеме выполняет все свои обязательства… Мы и раньше выдавали городу кредиты. Кроме того, мы были организаторами выпуска и размещения первых в стране внутренних муниципальных облигаций, а также со-лидменеджером размещения облигаций Киевсовета на внешнем рынке. По всем своим обязательствам столичные власти всегда рассчитывались вовремя и полностью», - отметил Д. Гриджук.

По его словам, банк не против выступить кредитором столицы, однако, если и примет участие в этом проекте, то «обязательно начнет с тщательной оценки кредитного проекта и донесет ее результаты до заемщика». Как изменилась платежеспособность столицы в условиях кризиса, банкир не уточнил. Однако, уже сама нужда занимать средства для расчета по старым долгам говорит не в пользу того, что в 2009 году Киев стал более состоятельным.

Имущество общины обезопасил... вексель

А.Голубченко решительно опроверг обвинения в намерении разбазарить оставшееся коммунальное имущество, подчеркивая, что слишком много госструктур и даже государственный капитал будут задействованы в предоставлении этого кредита, для того, чтобы коммунальная недвижимость в случает определения ее как залога, «пошла гулять по частным рукам». «Когда мы рассматриваем вопрос получения кредита и залога, мы должны помнить, что каждая из сторон, участвующая в предоставлении кредита, должна рассматривать объекты заставы не как залог, который потом попадет под продажу, а как гарантию того, что предоставленные банком средства будут возвращены. Поэтому говорить о том, что нам не вернутся театры и музеи – это все равно, что заявить, что мы не собираемся возвращать кредит», - подчеркнул он в ходе обсуждения проекта на сессии. Столичные власти твердо рассчитывают на финпомощь государства в погашении этого кредита. «В 2009 году Киев не будет возвращать ни единой копейки по данному кредиту (т.е., из средств горбюджета на эти цели в текущем году не будут направляться средства – УНИАН ), поскольку кредит будет предоставлен на 2010-2011 гг. с правом пролонгации… В письме, с которым мы обратились к правительству, один из пунктов предусматривает выделение нам со стороны государства дополнительных финансовых ресурсов на 2010 – 2011 гг. для того, чтобы мы закрыли этот кредит. С учетом этого у нас есть полная возможность погасить заем», - заявил А.Голубченко.

Точку относительно будущего коммунального имущества столицы в этой кредитной истории поставило правительство.Согласно распоряжению КМУ (№308-р от 25 марта 2009 года), правительство согласилось оформить обязательства по кредитам для покрытия временных кассовых разрывов общего фонда городского бюджета г. Киева в общей сумме 1,2 млрд. грн. простыми векселями сроком погашения до двух лет. В то же время, Кабмин обязал КГГА засчитывать суммы кредитов на отдельный счет, открытый в органах Госказначейства, с перечислением не менее 924,217 млн. грн. на счет акционерной энергетической компанией «Киевэнерго» для погашения задолженности городского бюджета перед указанной компанией, которая, в свою очередь, направит эти средства на погашение своей задолженности перед «Нафтогазом». О закупке услуг по привлеченным кредитам под векселя КГГА должна отчитаться перед министерством экономики в январе 2010 года.

Таким образом, согласовав привлечение кредита на указанных условиях, правительство, с одной стороны, упростило процедуру оформления займа, а с другой - обеспечило контроль за использованием привлекаемых средств. Проблема спорного залога была решена снятием с повестки дня вопроса коммунального имущества в принципе.

«Все прекрасно понимают, что передача в залог такого количества коммунальных объектов имеет резонансный характер, однозначно. Поэтому, для решения данного вопроса предложение использовать простые векселя, это, с одной стороны, упростить и ускорить процедуру оформления залога, а с другой - гарантия сохранности недвижимости. Если залоговую недвижимость в конечном варианте при непогашении кредита можно было просто забрать, то по векселям, которые выступают в качестве залога, кредитор имеет право только требовать погашения долговых обязательств. А между «забрать» и «требовать » - существенная разница», - пояснил независимый финансовый эксперт Александр Охрименко.

Рефинансирование банка или группы банков под столичный кредит Нацбанк, по словам А.Голубченко, должен рассмотреть уже в понедельник, 30 марта, на заседании правления. И в случае оперативного решения этого вопроса, уже в начале апреля Киев получит запрашиваемый заем. Окончательная коммерческая ставка займа, исходя из ставки НБУ по рефинансированию, будет определена конечным кредитором. Финансирование погашения кредита на себя также взяло правительство. Упомянутым распоряжением Кабмин поручил Министерству финансов предусмотреть в изменениях в Госбюджет на 2009 год и в проектах бюджетов на 2010, 2011 годы, исходя из возможностей, источники финансовых ресурсов для осуществления расчетов городского бюджета столицы по векселям, выданным под привлеченный кредит. Правда, учитывая тот факт, что финансовые возможности государственной казны сокращаются, а не растут, банкиры допускают, что вопрос коммунального имущества может быть поднят в перспективе, если кризис не будет преодолен в ближайшее время.

Надеяться на скорейшее преодоление кризиса пока не приходится. Так может, столичным властям стоит таки вспомнить о тех восьми миллиардах, которые столице задолжал госбюджет, и попытаться в верхах "продавить" взаимозачет? И еще. В случае взятия кредита, столице придется отдавать не только "тело" в 1,2 млрд. грн., но и миллионы, сотни миллионов гривень набежавших процентов. Возможно, с учетом всех факторов, киевским властям нужно не стеснятся и требовать как минимум льготной кредитной ставки. Думаю, и Нацбанку, и правительству вполне по силам принять все необходимые решения в пределах своей компетенции. Жаль только, что "замерзшая" на 12% учетная ставка НБУ ограничивает возможности для маневра при определении ставок по кредитам...

Лилия Набока (для УНИАН)