Более 60% работодателей допускают нарушения при выплате зарплат - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) при проведении проверки субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 61,7% плательщиков.

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Согласно сообщению на сайте ГФС, по результатам проверок в бюджеты доначислено около 167 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, более 72 миллионов гривень единого взноса и почти 13 миллионов гривень военного сбора.

Фискальная служба за указанный период выявила 900 работников, которые работали без соответствующего официального оформления.

Кроме того, ГФС направила в органы прокуратуры материалы и сведения относительно 352 предприятий, на которых выплата заработной платы проводилась в размерах ниже законодательно установленной минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба (ГФС) в 2016 году выявила более 105 тысяч наемных работников, которые работали без оформления трудовых договоров с работодателями.

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена в 2 раза - до 3,2 тысячи гривень.