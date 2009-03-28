В Кремле знают, когда будет дно кризиса

Реструктуризация российскими банками и компаниями своих долгов может быть завершена к середине лета или к осени, считает помощник президента РФ Аркадий Дворкович. "Ничто не мешает тому, чтобы окончательно процесс реструктуризации долгов завершился к середине года, но осень - более реальная перспектива", - цитирует его слова РИА Новости. Окончание этого процесса и будет дном кризиса, заявил помощник президента.

Отвечая на вопрос об объеме просроченной задолженности, Дворкович заметил: "Цифра 10% может быть правильной, может быть неправильной, но она сама по себе ничего не значит". "Понятно, что для преодоления тех проблем, которые уже видны, тех средств, которые мы зарезервировали в бюджете плюс средства Центробанка для Сбербанков для краткосрочных кредитов этого достаточно", - считает Дворкович. Ранее появились сообщения, что реальный уровень просроченной задолженности банков может составлять уже 10%. До этого ЦБ РФ предварительно оценил уровень просроченной задолженности по банковскому сектору в 3,1% по кредитам нефинансовому сектору и в 4,1% - по кредитам физлицам. "Если цифры будут существенно выше, потребуются дополнительные решения. Будет это 10% или не 10, я бы сейчас не брался говорить", - сказал помощник президента РФ.