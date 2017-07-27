Госбюджет за полгода вышел в плюс на 29 миллиардов против дефицита годом ранее

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 29,035 млрд грн против 35 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеГосдолг Украины превысил $75 миллиардов

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы госбюджета за этот период составили 325,773 млрд грн, расходы – 394,906 млрд грн.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 52,145 млрд грн против 11,280 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд грн, или 2,9% ВВП.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает доходы в размере 731 млрд грн, расходы – 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.