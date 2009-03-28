На Крюковском вагоностроительном заводе нашли мину

Пиротехническая группа МЧС обезвредила 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны, найденную на территории ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" в Кременчуге.

Об этом УНИАН сообщили в центре пропаганды главного управления МЧС в Полтавской области.

По их данным, работники вагоностроительного завода натолкнулись на мину во время проведения земляных работ. До изъятия и обезвреживания мины и ее местонахождения охраняли милиционеры. На участке выявления мины и прилегающей территории спецгруппой МЧС проведено дополнительное обследование.