Товарооборот между Украиной и Японией вырос почти на 40%

Товарооборот между Украиной и Японией с начала 2017 года существенно увеличился и за 4 месяца вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на первого вице-премьер-министра - министра экономразвития Украины Степана Кубива.

Кубив отметил, что помимо роста товарооборота между странами, год Японии в Украине характеризуется многими другими положительными украинско-японскими проектами.

Он подчеркнул, что уже в августе 2017 года начнутся переговоры об открытии в Украине офиса японского агентства международного сотрудничества "Джайка" которое ранее предоставляло масштабную финансовую и гуманитарную помощь Украине, направленную на поддержку реформ и демократических институтов, содействие экономическому развитию, а также восстановление разрушенных войной регионов Донбасса.

«Это, безусловно, свидетельствует о безусловном успехе Украины и о положительных результатах реформ, которые мы проводим", - цитирует пресс-служба министра.

Кубив также добавил, что важным вектором успешных взаимоотношений Украины с Японией является работа Совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения аварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на АЭС.

"Совместные усилия Минэкономразвития, МИД, Минэкологии, Минобразования и Госагентства (по управлению зоной отчуждения) и коллег из Японии позволят провести уникальное исследование на территории Чернобыльской зоны как уникальной экологической лаборатории» - процитировала пресс-служба чиновника.

Как сообщал УНИАН, в целом с марта 2014 года по март 2017 года Япония предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в стране на общую сумму 1,86 млрд долл. США.