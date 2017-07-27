Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2590,0435 (27 июля – 2588,4860)

100 EUR – 3028,7969 (27 июля – 3014,0331)

10 RUR – 4,3596 (27 июля – 4,3206)

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Как сообщал УНИАН, 27 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,92 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,30/30,33 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9004 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 540 сделок на сумму 340,50 миллиона долларов.