Высший админсуд признал незаконной ликвидацию банка "Хрещатик"

Высший административный суд Украины поддержал судебные решения предыдущих инстанции о незаконном признании неплатежеспособности банка "Хрещатик", которая привела к его ликвидации. Об этом говорится в постановлении суда №826/6665/16 от 20 июля, пишет FinClub.

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Суд констатировал, что Нацбанк преждевременно и необоснованно признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, поскольку 4 апреля 2016 года НБУ отнес банк к проблемным на 180 дней, а уже 5 апреля - к неплатежеспособным. При этом НБУ ссылался на нарушение банком норматива адекватности капитала, хотя перед этим разрешил банкам его нарушать.

Поэтому ВАСУ решил оставить без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 19 января и постановление Киевского апелляционного админсуда от 20 апреля, которым был удовлетворен иск Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Богдана Гаврилишина», Благотворительного фонда «Энергетический центр им. Люндина», ООО «Сириус-1» и признано противоправным и отменено постановление НБУ №234 от 5 апреля 2016 года об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

Ранее ФГВФЛ заявил, что обжалует в кассационной инстанции решение Киевского апелляционного административного суда от 20 апреля о признании незаконным постановления НБУ об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.