Руководство ГФС полностью перекрыло в стране операции по "обналу" - эксперт

В Украине фактически перестала существовать система «обналички», работавшая за счет схем с формированием фиктивного налогового кредита и последующего незаконного возмещения НДС. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

«Схемщики в отчаянии. Система, которую реализовало руководство ГФС, работает предельно жестко. Например, раньше импортер завозил товар, продавал его частникам с рынка и получал наличку. Потом фиктивно продавал тот же самый товар компании-прокладке и давал возможность контрагенту получить фиктивный налоговый кредит и претендовать на возмещение НДС. Таким образом ежемесячно государство теряло НДС на миллиарды гривен. Сегодня налоговые накладные по таким фиктивным операциям моментально блокируются. Возможность формировать фиктивный налоговый кредит исчезла», - сообщает эксперт.

По словам Кушнирука, «схемщики» не нашли пока способа обойти систему. Комиссии ГФС, которые занимаются рассмотрением обращений от компаний, чьи накладные были заблокированы, работают «под прицелом видокамер и под запись на диктофон». Поэтому договориться с членами комиссий не удается.

«На сегодня тарифы на «обнал» в Киеве подскочили до 12-15%. Но сразу предупреждают, что работа «на удачу». Гарантий нет никаких. Очень высока вероятность, что вы потеряете деньги и наживете проблемы. Учитывая это, еще с начала работы системы бизнес массово отказывается от схем по фиктивным операциям с НДС, которые позволяли получать наличные. Альтернативы пока не придумано. Надежда только на отмену системы», - заявляет Кушнирук.

Эксперт утверждает, что система блокировки рисковых налоговых накладных не только ликвидирует схемы с НДС, но и минимизирует коррупционные риски.

«Бизнесмены не без иронии говорят, что начинают экономить на взятках. Потеряв возможность экономить на НДС, бизнесмены больше не видят смысла давать взятки налоговикам. Говорят, нам не за что им платить, они ничего не могут для нас сделать», - пишет эксперт.

По мнению Кушнирука, «возмущение» по поводу успешно запущенной руководством ГФС системы со стороны ряда политиков связано не с реальными проблемами бизнеса, а с желанием сохранить схемы по уходу от уплаты НДС.

«Схемы ухода от уплаты НДС кормили не одно поколение украинских политиков, поэтому реальные успехи руководства ГФС в борьбе с «обналом» вызывали обвинения и попытку дискредитации системы блокировки рисковых накладных и ее остановку. Стоит ли останавливать систему под лозунгом «доработки и улучшения»? Я убежден, что нет. Это путь к сохранению схем злоупотреблений, связанных с НДС. Никакого коллапса с регистрацией налоговых накладных нет», - считает Кушнирук.

Эксперт обращает внимание, что «ни одна новая система не работает идеально с первого же дня». Однако ответственность за усовершенствование нормативной базы и системы критериев блокировки лежит на Министерстве финансов.

«Нормативную базу выписывали специалисты Минфина…За министерством и закреплена вся нормативная работа. Сейчас от Минфина в значительной степени зависит, насколько оперативно будут вноситься изменения в нормативную базу функционирования системы мониторинга, в том числе, и по самим критериям», - поясняет Кушнирук.

Напомним, с 1 июля в Украине полноценно заработала электронная система управления рисками при администрировании НДС, которая автоматически будет приостанавливать регистрацию рисковых налоговых накладных. С апреля система работала в тестовом режиме. Благодаря внедрению системы начисления НДС увеличились в апреле на 1,3 млрд грн, в мае - на 1,1 млрд грн, в июне более чем на 2 млрд грн.