Банкиры ожидают роста кредитования - опрос НБУ

Большинство банкиров прогнозируют в следующие 12 месяцев рост портфеля корпоративных и потребительских кредитов. Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте со ссылкой на итоги проведенного опроса банков.

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Согласно сообщению, 68% опрошенных банков прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев портфель корпоративных кредитов возрастет. Ускорения кредитования населения ожидают 62% респондентов. Банки ожидают дальнейшего увеличения спроса на кредиты, прежде всего потребительские, за счет снижения процентных ставок.

НБУ отметил, что во втором квартале существенно увеличился спрос на потребительские и ипотечные кредиты. По мнению банков, на это повлияло снижение стоимости кредитов, рост потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости. Спрос на корпоративные кредиты продолжил увеличиваться. По данным НБУ, об этом заявили 45% опрошенных банков. Спрос повысился на все виды кредитов, кроме валютных. Его обусловили: потребность предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижение процентных ставок и необходимость реструктуризировать долги.

По данным регулятора, во втором квартале банки одобряли больше заявок на получение кредитов, чем в предыдущем.

Справка УНИАН. Опрос об условиях кредитования проводился Национальным банком Украины среди кредитных менеджеров 68 банков, на которые приходится 97% общего объема активов банковской системы. Результаты опроса являются отражением мнения респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка Украины.