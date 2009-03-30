Ющенко: КМУ боится сказать правду о реальном состоянии дел

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объясняет нежелание правительства вносить изменения в бюджет боязнью сказать народу правду о состоянии экономики.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Мне кажется, что здесь неготовность сказать нации о состоянии дел. Потому что такое ощущение, что если сказать, что ВВП не имеет прироста, а имеет серьезное падение; или что бюджет имеет самый большой дефицит за последние 12 лет – это моя версия – людьми это воспримется как упрек не мировому кризису, а некоторому другому кризису», - отметил Президент.

Глава государства акцентировал, что Украина потеряла два месяца в переговорах с Международным валютным фондом именно из-за нежелания правительства вносить изменения в бюджет текущего года. «Если правительство утверждает, что инфляция у нас будет 9,5%, то программу с таким правительством никто не подпишет. Поскольку это не профессионально, это не правда», - сказал Президент.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, это нечестная политика.