Фонд гарантирования возобновил выплаты вкладчикам банка "Михайловский"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 28 июля, возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого банка «Михайловский».

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Как сообщается на сайте фонда, для получения выплат вкладчики банка могут до 8 сентября 2017 года обращаться в отделения «Первого украинского международного банка».

При этом фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.