В Украине продолжает дорожать евро

В пятницу, 28 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,9050/25,9300 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,3243/30,3510 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4356/0,4364 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9129 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 172 сделки на сумму 63,62 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,30/30,33 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 грн/рубль.