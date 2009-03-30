Банк «Хрещатик» увеличит уставный капитал на 77,76 млн. грн.

Акционеры ОАО КБ «Хрещатик» приняли решение увеличить уставный капитал на 77,76 млн. грн. – до почти 618 млн. грн. за счет реинвестиции дивидендов путем увеличения номинальной стоимости акций.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, размещенном на официальном сайте финучреждения.

Согласно сообщению, номинальная стоимость акции увеличена с 1 000 грн. до 1 144 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее банк «Хрещатик» планировал увеличить уставный капитал на 78,3 млн. грн. – до 618,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 5,408 млрд. грн., обязательства – 4,662 млрд. грн., собственный капитал – 746,111 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября 2008 г. составил 540 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Хрещатик» на 1 октября 2008 г. составила 60,433 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 года его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.