Украина и Израиль достигли прогресса в согласовании соглашения о ЗСТ

Украина и Израиль по результатам шестого раунда переговоров о создании зоны свободной торговли достигли существенного прогресса в согласовании текста соглашения, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Согласно сообщению, стороны, в частности, проработали и практически завершили обсуждение основных положений: институциональные, общие и заключительные положения, таможенные процедуры, правила происхождения, урегулирования споров и тому подобное.

Кроме того, делегации продолжили дискуссию о доступе на рынки товаров и определили степень снижения таможенных тарифов для чувствительных товаров, в частности в сфере сельского хозяйства.

"Наша позиция сформирована с учетом результатов консультаций с промышленными и бизнес-ассоциациями. Важно, чтобы соглашения о свободной торговле создавали новые возможности для украинских экспортеров. Поэтому необходимо обеспечить беспошлинный доступ как можно большего количества сельскохозяйственных и промышленных товаров на рынок Израиля", - отметила торговый представитель Украины Наталья Микольская, возглавляющая переговорную делегацию.

При этом с целью завершения обсуждения доступа на рынки сельскохозяйственных и промышленных товаров стороны наметили этапы дальнейшей работы, а также проведения очередных раундов и консультаций. Седьмой раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле будет проходить в Израиле.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Владимир Гройсман и Беньямин Нетаньяху в середине мая заявили по результатам встречи, что Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над выполнением одной из приоритетных задач - подписанием Соглашения о зоне свободной торговли до конца года.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).