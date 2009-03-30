Открытие межбанка: доллар - 8,25/8,34, евро - 10,87/11,00

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2550/8,3425 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2410/0,2450. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8796/ 11,0009. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней - 1,3182/84 (пятница - 1,3578/80).

В пятницу НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,8000.