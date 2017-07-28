Der Spiegel: Слабый доллар, угроза для Европы



Доллар продолжает падать – с начала года – на 12%. На финансовых рынках, вряд ли кто-то еще верит в обещанные Дональдом Трампом реформы. Для экономики Европы это не сулит ничего хорошего.

Об этом пишет Клаус Хекинг в статье "Слабый доллар, угроза для Европы", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Приостановка реформ при Дональде Трампе, страх слабого роста в Соединенных Штатах, а также сильные экономические данные Европы ослабляют доллар и стимулируют евро. В ночь на четверг, единая европейская валюта временно выросла до отметки в 1.1780 долларов США [в соотношении к евро]: самый высокий уровень с начала 2015 года.

Ранее Федеральная резервная система США объявила о том, что пока не будет повышать процентные ставки. Если курс евро будет так быстро расти, он может уничтожить восстановление экономики в некоторых европейских странах.

В последние месяцы настроение на валютном рынке в отношении доллара изменилось полностью. Если после победы Трампа, курс евро-доллар был близок к равенству, то с начала года доллар потерял примерно 12% своей стоимости.

Если так будет продолжаться, в экспортной отрасли Европы появятся проблемы. Потому что чем сильнее будет евро, тем дороже будут экспортные продукты в зоне евро. К примеру, автомобиль с ценой 20 000 евро, в начале года стоил 20 800 долларов США, а теперь – 23 400 долларов. "Если евро долгое время будет выше отметки $ 1,20, это может оставить следы", - предупреждает Марко Баргель, главный экономист Postbank. Южноевропейские страны, переживающие кризис, например Италия, в течение последних двух лет получали выгоду от слабого евро.

"Трамп создает хаос, что заставляет рынки нервничать", - говорит Дирк Гойны, главный аналитик Национального банка. После неожиданной победы, кандидат республиканцев объявил программу "феноменальных" налоговых реформ и инвестиций в инфраструктуру исторического масштаба. До сих пор президент ничего не реализовал. В среду в Конгрессе он снова потерпел неудачу в попытке начать реформу здравоохранения.

"Многие наши клиенты говорят, что они чувствуют себя некомфортно с акциями"

"Рынки теряют надежду услышать от Трампа что-то конструктивное", - говорит Себастьан Сакс, валютный стратег банка Metzler. "Реформа здравоохранения была самым простым из его больших проектов. Вряд ли сейчас будет проведена серьезная налоговая реформа", - сказал он. И для инвестиционной программы, США придется увеличить и без того огромный национальный долг.

В принципе, стране может понадобиться экономический импульс. Темпы роста в первом квартале 2017 года были на самом низком уровне за три года; недавно МВФ немного понизил свой прогноз роста для США.

Подтверждением служит тот факт, что в среду гаранты ФРС единодушно высказались против дальнейшего повышения ставок и первоначально сохранили основную ставку на уровне 1,0-1,25%. Более высокие процентные ставки могут увеличить стоимость кредитов и тем самым замедлить экономику.

По мнению многих экспертов рынка, отказ от повышения ставок – основная причина предполагаемого парадокса: несмотря на умеренные темпы роста, фондовый рынок США по-прежнему гоняется за рекордами. "Многие из наших клиентов говорят, что они чувствуют себя некомфортно с акциями", - говорит Сакс из Metzler. "Но они не видят альтернатив при столь низких процентных ставках". Каждый месяц институциональным инвесторам, например, пенсионным фондам и страховщикам, приходится инвестировать миллиарды в акции.

"Очевидно, международные инвесторы перераспределяют большие суммы"

Намного лучше настроение в зоне евро. Экономика там выросла уже в 2016 году, впервые за долгие годы, и больше, чем в США. До рекордно высокого уровня вырос немецкий индекс делового климата Ifo. Прежде всего, во многих европейских кризисных странах появились положительные заголовки: Испания находится на подъеме, в Португалии дела идут в гору, Греция движется к новому туристическому рекорду, немного выросла даже экономика Италии. И победа на выборах Эммануэля Макрона и его движения "En Marche" подпитывает надежды на то, что новый президент сможет преодолеть барьеры на пути реформ во Франции. "Очевидно, в течение нескольких недель международные инвесторы перераспределяют большие суммы в зоне евро", - говорит эксперт.

Но преждевременная радость может быть опасна для некоторых государств. "Италия и Франция извлекли большую пользу от недавней слабости евро. Но в структуре итальянской и французской экономики существенных изменений не было", - говорит Баргель, главный экономист Postbank. Подъем в этих странах может оказаться нестабильным, и прекратится, если евро проложит постоянно расти. "В краткосрочной перспективе, с этим курсом евро можно справиться. Но если курс дольше будет оставаться на уровне 1,20 долларов или выше, это станет проблемой: также и для немецкой экономики", - считает Сакс из банка Metzler.