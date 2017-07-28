Профицит платежного баланса Украины вырос в 2,5 раза

Платежный баланс Украины в январе-июне 2017 года сведен с профицитом на уровне 1,049 миллиарда долларов, что в 2,5 раза выше профицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 407 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в июне профицит платежного баланса составил 306 миллионов долларов.

Согласно данным НБУ, в июне 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса составил 518 миллионов долларов США, тогда как в июне прошлого года сальдо было положительным (88 миллионов долларов США). Формирование отрицательного сальдо текущего счета объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами, а также ростом отрицательного сальдо счета первичных доходов, в частности за счет выплаты дивидендов.

В целом, в первом полугодии дефицит текущего счета составил 1,6 миллиарда долларов США, что на 0,6 миллиарда долларов США превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в 2016 году сведен с профицитом на уровне 1,346 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше профицита за 2015 год в размере 849 миллионов долларов. При этом сальдо баланса стало положительным второй год подряд после отрицательного сальдо на уровне 13,3 миллиарда долларов в 2014 году.

По прогнозам НБУ, дефицит платежного баланса на конец текущего года составит 4,3 миллиарда долларов США, или 4,4% ВВП, и будет оставаться на уровне 4,3 миллиарда долларов в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.