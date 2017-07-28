Средняя зарплата в Украине выросла на 520 гривень
По подсчетам Госстата, реальная зарплата в июне выросла на 7,6%.
Среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2017 года по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 7,6% - до 7360 гривень, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 гривень), сообщила Государственная служба статистики.
Читайте такжеСредняя зарплата в Украине превысила 7 тысяч гривень - Гройсман
По сравнению с июнем 2016 года, рост средней зарплаты в июне 2017 года составил 37,9%, что в натуральном эквиваленте составляет 2789 гривень.
Реальная заработная плата в Украине в июне 2017 года по сравнению с маем увеличилась на 5,8% - до 5337 гривень, а относительно июня 2016 года - на 18,9%.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза – до 3200 гривень.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 мая 2017 года установлен на уровне 1684 гривень.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае составила 6840 гривень, что на 2,7% больше по сравнению с апрелем текущего года и на 37,2% больше, чем в мае 2016 года.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в среднесрочной перспективе составит 10 тысяч гривень.