Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,91 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2591,5589 (28 июля – 2590,0435)

100 EUR – 3039,6394 (28 июля – 3028,7969)

10 RUR – 4,3524 (28 июля – 3028,7969)

Читайте такжеВысший админсуд признал незаконной ликвидацию банка "Хрещатик"

Как сообщал УНИАН, 28 июля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,90/25,93 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,3243/30,3510 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4342/0,4349 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,9156 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 506 сделок на сумму 275,14 миллиона долларов.