ГПУ разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривень

Генеральная прокуратура Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривень. Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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Отмечается, что правоохранители в рамках досудебного расследования уголовного дела, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах), пресекли незаконную деятельность группы лиц.

Они предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, переводу безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.

Для этого злоумышленники использовали субъекты хозяйственной деятельности (далее - СХД) с признаками «транзитности» и фиктивности, подконтрольные СХД-нерезиденты.

В ГПУ отметили, что в состав группы входили преимущественно жители Донецкой области, часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях - в Донецке и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.

«Во время санкционированных судом 13 обысков в Киеве изъята 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн», - говорится в сообщении.

Также наложен арест на банковские счета транзитных СХД. Решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов) стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, ввезли на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины. Досудебное расследование продолжается.