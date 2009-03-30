"Кредит-Рейтинг" приостановил рейтинги 2 банков

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о приостановлении долгосрочных кредитных рейтингов ОАО КБ "Ипобанк" (г. Киев) и выпуска его процентных облигаций (серия А) на сумму 200 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Также "Кредит-Рейтинг" приостановил рейтинг ОАО КБ "Причерноморье" (г. Днепропетровск) и выпуска его процентных облигаций (серия В, С) на сумму 10 млн. грн., и рейтинг Северодонецкого городского совета в связи с приостановкой договорных отношений,

"Кредит-Рейтинг" также приостановило долгосрочный кредитный рейтинг выпуска процентных облигации (серии А, В) ЗАО "Мир Электроники" (г. Киев) на сумму 20 млн. грн. в связи с окончанием срока погашения облигаций.

В рейтинговом агентстве отметили, что приостановка является промежуточной стадией перед отзывом рейтинга.