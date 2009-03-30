Спецаукционы по продаже валюты снизили ее дефицит на внутреннем рынке - НБУ

Проведение Национальным банком Украины спецаукционов по продаже валюты для удовлетворения потребностей физических лиц, у которых есть валютные обязательства, позволило снизить дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке Украины.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Нацбанка.

В НБУ считают, что снижение дефицита способствовало укреплению национальной валюты. Курс гривни относительно доллара США укрепился с начала месяца на межбанковском рынке на 2,1%, а на наличном по операциями банков по продаже долларов США - на 2,6%.

Официальный курс гривни к доллару США с начала марта оставался неизменным - на уровне 7,70 грн./дол. США. Относительно евро гривня девальвировала на 6,5% - до 10,48 грн./евро, относительно российского рубля - на 6,7 % - до 2,30 грн./10 рублей.

Согласно предоставленной информации, с начала марта т.г. Национальным банком Украины было проведено пять валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. На них было продано банковским учреждениям 227,02 млн. долларов США по единому курсу 7,8 грн./долл. Кроме того, 13 и 20 марта на указанных аукционах было продано 1 млн. евро по курсу 9,97 грн./евро и 0,8 млн. евро по курсу 10,66 грн./евро, соответственно.