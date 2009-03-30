КМУ предлагает заменить 13% к пошлине импортным сбором

Кабинет министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более, чем на 12 месяцев.

Размер и механизм взимания дополнительного импортного сбора устанавливаются в соответствии с Законом Украины “О внешнеэкономической деятельности”.

Законопроект запрещает взимание дополнительного импортного сбора с товаров, импорт которых лицензируется или квотируется.

Решение об установлении дополнительного импортного сбора вступает в силу не ранее, чем на 30-й календарный день после официального опубликования соответствующего закона.

Начисление дополнительного импортного сбора осуществляется независимо от начисления других обязательных налогов и сборов и страны происхождения товара. Сумма дополнительного импортного сбора не входит в базу налогообложения пошлиной, акцизным сбором и налогом на добавленную стоимость.

Дополнительный импортный сбор взимается в валюте Украины по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным НБУ на день уплаты такого сбора. Поступления от уплаты дополнительного импортного сбора направляются в полном объеме в Стабилизационный фонд.

После установления дополнительного импортного сбора Кабмин, согласно законопроекту, должен проинформировать об этом соответствующие органы Всемирной торговой организации (ВТО) и провести с ними необходимые консультации, по результатам которых может быть принято решение о досрочной отмене этого сбора.

Как сообщал УНИАН, 18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

По заявлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, действие 13% надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.