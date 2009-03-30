Турчинов в 2008 году получил более 5 млн. грн. дохода

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в 2008 году получил 5 млн. 197 тыс. 477 грн. совокупного дохода.

Сведения о доходах А.ТУРЧИНОВА и членов его семьи в 2008 году обнародованы в газете “Урядовый курьер” (№ 56 от 28 марта 2009 года).

В частности, А.ТУРЧИНОВ получил от научной, преподавательской, творческой деятельности 50 тыс. грн., 370 тыс. 792 грн. заработной платы, 276 тыс. 685 грн. дивидендов, а также 4 млн. 500 тыс. грн. от продажи недвижимого имущества (квартиры).

А.ТУРЧИНОВ в 2008 году внес 89 тыс. грн. в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений и организаций, еще 7 млн. 838 тыс. 734 грн. первый вице-премьер-министр держит на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях.

Из суммы начисленного дохода удержан налог. На содержание имущества А.ТУРЧИНОВ уплатил 45 тыс. грн.

В частной собственности членов его семьи находится квартира общей площадью 100 кв. м.

За 2008 год совокупный доход членов семьи А.ТУРЧИНОВА составил 40 тыс. 669 грн., из них зарплата – 40 тыс. 669 грн., размер взносов (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений и организаций составил 112 тыс. грн., сумма средств на счетах в банках и финансово-кредитных учреждениях членов семьи А.ТУРЧИНОВА составляет 120 тыс. грн.

В то же время министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в 2008 году получил 275,9 тыс. грн. совокупного дохода.

Так, согласно Декларации о доходах, сумма заработной платы министра в прошлом году составляла 228,4 тыс. грн. Материальной помощи в должности министра обороны Ю.ЕХАНУРОВ не получал.

Еще 17,8 тыс. грн. он получил за преподавательскую деятельность, поскольку как профессор экономики он преподает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Также глава отечественного оборонного ведомства в прошлом году получил доход в сумме 29,6 тыс. грн. от дивидендов, процентов и роялти.

По информации, поданной в декларации о доходах, министр имеет вклады в банках в Украине на общую сумму 312,6 тыс. грн.

На данное время Ю.ЕХАНУРОВ имеет в собственности автомобиль “Toyota LС Prado” с объемом двигателя 4 литра и на правах совместной собственности владеет квартирой площадью 76,6 квадратных метра.

В то же время, доход членов семьи Ю.ЕХАНУРОВА в прошлом году составил 198,6 тыс. грн., в частности, зарплата – 110 тыс. грн., пенсия – 20 тыс. грн., дивиденды, проценты и роялти - 68,4 тыс. грн. Членам его семьи также принадлежит 10 соток земли и квартира площадью 143,6 квадратных метра.

Семья Ю.ЕХАНУРОВА также имеет ценные бумаги на общую сумму 160 тыс. грн. и 392 тыс. грн. на банковском счете.