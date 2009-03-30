Тигипко остается конечным бенефициаром СК «ТАС»

Сергей ТИГИПКО остается конечным бенефициаром страховой компании «ТАС». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Комментируя информацию, обнародованную Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, о продаже ООО «Инвест-Сити» 10,0513% акций страховой компании, принадлежащих С.ТИГИПКО, в СК «ТАС» отметили: «Данная операция была осуществлена с целью консолидации активов в рамках инвестиционно-финансовой группы «ТАС» и является последовательным шагом на пути усовершенствования структуры управления группой. Операция имела исключительно технический характер и не повлияла на структуру собственности группы, конечным бенефициаром СК «ТАС» и всей инвестиционно-финансовой группы «ТАС» остается С.ТИГИПКО».

Также компания сообщает, что на протяжении 2009 года намерена провести ряд подобных мероприятий. Окончательное структурирование активов группы планируется завершить до конца 2009 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам 2008 года СК «ТАС» собрала страховых платежей на сумму 121 млн. 782 тыс. грн., страховые выплаты составили 3,768 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и физлицо-резидент – 10,0513%.