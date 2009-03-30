«Ситибанк (Украина)» планирует стать публичным

АКБ «Ситибанк (Украина)» намерен реорганизоваться из Закрытого акционерного общества в Публичное акционерное общество. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в понедельник в прессе.

Напомним, с 29 апреля 2009 г. вступает в силу Закон Украины «Об акционерных обществах», который предусматривает существование в Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. Так, до 29 апреля 2011 г. все акционерные общества должны привести уставы в соответствие с нормами данного закона.

В прессе "Ситибанк" сообщает, что на собрание акционеров, которое состоится 29 апреля 2009 года, выносится вопрос о внесении изменений в Устав АКБ «Ситибанк (Украина)» путем изложения его в новой редакции с целью приведения Устава в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

Справка УНИАН. АКБ "Ситибанк (Украина)" (г. Киев), созданный в мае 1998 года как банк со 100% иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 5,09 млрд. грн., обязательства – 4,24 млрд. грн., собственный капитал – 849,314 млн. грн., уставный капитал – 66,5 млн. грн.

Чистая прибыль «Ситибанка (Украина)» в 2008 году составила 393,717 млн. грн.