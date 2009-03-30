Бюджет Пенсионного фонда выполнен на 100%

Бюджет Пенсионного фонда по итогам 2008 года выполнен на 100%, план расходов и поступлений составил 153 млрд. 853 млн. 780,7 тыс. грн.

Об этом сказано в постановлении правления фонда №11-1 от 25 марта 2009 г., опубликованном в газете «Урядовый курьер» №52 за 28 марта 2009 г.

Согласно предоставленной информации, доходная часть бюджета Пенсионного фонда в 2008 году была определена в сумме 147,8 млрд. грн., в частности, собственные поступления – 101,8 млрд. грн. (страховые взносы от фонда оплаты труда, поступления средств от упрощенной системы налогообложения, другие поступления), средства государственного бюджета – 41,4 млрд. грн.

Фактически в 2008 году в бюджет фонда поступило 143,5 млрд. грн., из них собственные средства – 101,9 млрд. грн. (выполнение плана – 100,1%), средства госбюджета – 41,1 млрд. грн. (100%), в том числе общий фонд – 34,8 млрд. грн., специальный – 6,6 млрд. грн.

Заем из единого казначейского счета на выплату пенсий составил 6 млрд. 31 млн. 435 тыс. грн. Из этих средств погашено 1,339 млрд. грн., списано – 4,692 млрд. грн.

Общий финансовый ресурс фонда для обеспечения выплат пенсий и запланированных расходов составил 153,9 млрд. грн.

В расходной части бюджета Пенсионного фонда на 2008 год было запланировано 147,8 млрд. грн., из них в расходной части бюджета собственные поступления – 108,4 млрд. грн., средства госбюджета – 34 млрд. грн., авансовое финансирование пенсионных выплат – 5,2 млрд. грн.

В 2008 году расходы фонда составили 150,3 млрд. грн., что на 50,4 млрд. грн. больше фактической суммы расходов в 2007 году.

Рост объемов обусловлен: проведением с 1 января 2008 г. перерасчетов пенсий; поэтапным повышением величины оценки одного года страхового стажа: с 1 января – с 1% до 1,2%, с 1 октября – с 1,2% до 1,35%; увеличением минимального размера пенсий согласно повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; увеличением размеров надбавок и повышений к пенсиям, которые определяются с учетом прожиточного минимума.

Согласно постановлению, в результате перерасчета средний размер пенсии вырос с 591 грн. в декабре 2007 г. до 895 грн. в декабре 2008 г.

Всего в 2008 году пенсии получали 13,7 млн. пенсионеров.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета Министров (№235 от 11 марта 2009 г.) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами государственного бюджета.