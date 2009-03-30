Надбавка к ввозной пошлине: ввести, отменить, заменить…

Когда был принят закон о введении 13% надбавки к ставкам ввозной пошлины, большинство экспертов высказалось критически относительно этого нововведения. В частности, специалистов обеспокоило то, что в результате роста пошлины на импорт вырастут цены на подавляющее большинство товаров, ввозимых из-за рубежа. Экспертов также смутила возможность ответных мер со стороны стран-членов ВТО в рамках законодательства этой организации. Помимо этого, аналитики прогнозировали рост контрабанды в связи с введением ввозной пошлины.

Пошлина спасет платежный баланс Украины?

Верховная Рада Украины 4 февраля приняла в новой редакции Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом”, частично учтя предложения Президента.

Вернув закон в парламент, Президент указывал, что законом предусматривается введение, изменение и отмена временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары (временная процедура). При этом законом определено, что эта временная процедура опирается на соответствующие нормы Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. Президент замечал, что статья XII ГАТТ 1994 не содержит положений относительно применения странами–членами Всемирной торговой торговли никаких надбавок к действующим ставкам ввозной пошлины.

Законом также на срок не менее шести месяцев вводится временная целевая надбавка к действующим до вступления в силу закона ставок ввозной пошлины в размере 13% таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в режиме импорта, что также, по мнению Президента, не согласовывается с вышеупомянутыми положениями ГАТТ 1994 года и может рассматриваться как непосредственное увеличение импортной пошлины.

Законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия правительством соответствующего решения. Президент указывал, что это не согласовывается с требованиями статьи 92 Конституции Украины, согласно которой налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины.

Президент предлагал отклонить данный закон, но депутаты не согласились с этим. За отклонение закона проголосовали 47 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале. Не хватило голосов и для преодоления вето. Проголосовали лишь 226 из 443 зарегистрированных в ВР депутатов.

Вместе с тем, Президент отмечал, что одним из путей решения проблемы улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом является временное введение дополнительного импортного сбора, который будет согласовываться с международными обязательствами Украины в рамках членства в ВТО. ВР учла это предложение главы государства.

Виктор ЮЩЕНКО 20 февраля подписал Закон Украины № 923–VІ “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом”.

23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК сообщил, что Президент подписал этот закон, учитывая идеологическое обстоятельство – необходимость поддержки национального производителя, но закон не является безупречным.

Надбавка к таможенным ставкам: больше вреда, чем пользы?

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится надбавка в 13% к таможенным ставкам ввозной пошлины, неэффективен , сказано в информационной справке Минэкономики к документу, обнародованной 3 марта, накануне вступления закона в силу.

В частности, в документе отмечается, что действие временной целевой надбавки, предусмотренной Законом, не будет распространяться на импорт из стран, с которыми Украина имеет действующие соглашения о свободной торговле.

«Отмеченные соглашения предусматривают неприменение пошлины, налогов и сборов, которые имеют эквивалентное влияние на экспорт и/или импорт товаров, которые поступают с таможенной территории одной из договорных сторон и предназначены для таможенной территории другой договорной стороны. Таким образом, эффективность действия Закона с точки зрения решения проблемы платежного баланса будет нивелирована», – говорится в законе.

По этой, а также ряду других причин Министерство экономики по представлению Министерства финансов и Министерства юстиции предложило Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО ветировать данный документ.

Опасения оправдываются...

Японская сторона намерена принять ответные меры, если действие временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары не будет отменена на импортируемые в Украину японские автомобили.

Об этом говорится в отчете по результатам второго совместного заседания Координационного Совета по экономическому сотрудничеству с Японией и Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен", прошедшего в Токио 9-10 марта.

В ходе двусторонних переговоров японская сторона отметила, что введение такой набавки противоречит нормам Всемирной торговой организации, а также может нанести существенный ущерб японским компаниям, экспортирующим в Украину автомобили и подрывает доверие в плодотворных и дружеских отношениях между Украиной и Японией.

Заместитель министра экономики, торговли и индустрии Японии Санаэ ТАКАИТИ заявил, что если надбавка не будет отменена на японский импорт автомобилей, то Япония будет вынуждена применить ответные меры.

17 марта премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что выступает за отмену этой надбавки, поскольку ее введение противоречит нормам Всемирной торговой организации.

Недолго действовал закон…

С 6 марта 2009 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

Таможенные пункты Украины с 25 марта т.г. начала растаможку грузов с импортными товарами, кроме холодильников и автомобилей, без взимания 13% надбавки к ввозной пошлине.

Как сообщили УНИАН на таможенном посту «Одесса порт», такая растаможка происходит с 00.00 часов 25 марта в соответствии с письмом Гостаможслужбы от 24 марта № 11/1-10.21/2619-ЕП. В письме указывается, что постановление Кабмина об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине вступило в силу именно с 25 марта, согласно ст. 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Однако постановление об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине Кабмин принял на своем заседании 18 марта т.г. По закону «О Таможенном тарифе Украины», это постановление должно вступить в силу на 10-й день после его публикации.

Вместе с тем, информации о публикации соответствующего постановления Кабмина в официальных изданиях нет.

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Генеральная прокуратура должна проверить законность невзыскания органами Государственной таможенной службы 13% надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом идет речь в письме В.БАЛОГИ на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Согласно сообщению, в соответствии со статьей 3 «Заключительных положений» Закона Украины «О Таможенном тарифе Украины» Кабинет Министров Украины наделен правом уменьшать (отменять) временную надбавку к действующим ставкам ввозной пошлины в размере 13 процентов от таможенной стоимости товаров, введенную Законом Украины от 4 февраля 2009 года № 923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом» путем издания соответствующего постановления, которое вступает в действие на десятый календарный день после официального обнародование и теряет действие в день окончания действия временной процедуры.

«В нарушение данной законодательной нормы Государственная таможенная служба Украины 24 марта 2009 года письмом за № 11/1-10.21/2619-ЕП проинформировала начальников региональных таможен, начальников таможен о вступлении с 00 часов 25 марта 2009 года в действие постановления Кабинета Министров Украины об отмены этой временной надбавки за исключением товаров по кодам в соответствии с УКТВЭД 8418 и 8703.

Однако, по состоянию на 27 марта 2009 года, акт, на который ссылается Гостаможня, Кабинетом Министров Украины не издан», – указывается в письме.

В.БАЛОГА считает, что таким образом таможенные органы незаконно прекратили взыскание надбавки с товаров (по группам или кодам УКТВЭД): 0202, 0203, 0206 - 0210, 0504 - 0506, 0509, 0511 (кроме товарной позиции 0511 10 00 00), 0808, 1601 - 1605, 1701, 1702 (кроме патоки крахмальной в товарной позиции 1702 30 99 00), 2204 - 2208, 2701, 4203, 4303, 57, 60 - 65, 6806, 6901, 7201, 7301, 7321, 8401, 8414, 8501, 8516, 8702 и 8704.

«Считаем, что такими действиями Государственная таможенная служба превысила предоставленные ей полномочия, чем нанесла значительный ущерб государственному бюджету и имиджу Украины как правового государства. В связи с этим прошу провести проверку законности действий должностных лиц Государственной таможенной службы Украины, при наличии оснований предпринять соответствующие меры реагирования и о результатах проинформировать лично главу государства», – говорится в письме главы СП.

Вместо надбавки – импортный сбор

Кабинет министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде 25 марта с.г. под №4262.

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более, чем на 12 месяцев.

Размер и механизм взимания дополнительного импортного сбора устанавливаются в соответствии с Законом Украины “О внешнеэкономической деятельности”.

Законопроект запрещает взимание дополнительного импортного сбора с товаров, импорт которых лицензируется или квотируется.

Решение об установлении дополнительного импортного сбора вступает в силу не ранее, чем на 30-й календарный день после официального опубликования соответствующего закона.

Начисление дополнительного импортного сбора осуществляется независимо от начисления других обязательных налогов и сборов и страны происхождения товара. Сумма дополнительного импортного сбора не входит в базу налогообложения пошлиной, акцизным сбором и налогом на добавленную стоимость.

Дополнительный импортный сбор взимается в валюте Украины по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным НБУ на день уплаты такого сбора. Поступления от уплаты дополнительного импортного сбора направляются в полном объеме в Стабилизационный фонд.

После установления дополнительного импортного сбора Кабмин, согласно законопроекту, должен проинформировать об этом соответствующие органы Всемирной торговой организации (ВТО) и провести с ними необходимые консультации, по результатам которых может быть принято решение о досрочной отмене этого сбора.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что новым вариантом законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», которым предлагается заменить 13%-ную надбавку к ввозной пошлине дополнительным импортным сбором, Кабинет министров лишь ухудшил этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

А. ШЛАПАК фактически согласился с предварительной оценкой журналистов о том, что в документе фактически заменено название сбора.

«Это тот же самый законопроект, только значительно хуже, чем тот, который был принят парламентом и подписан Президентом», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что более детальный анализ документа можно будет сделать позже, после более тщательного изучения.

«Дойдет до рассмотрения в парламенте – будем об этом говорить», - подчеркнул первый замглавы Секретариата Президента.

При этом он отметил, что Украина может использовать такой дополнительный защитный механизм, как дополнительный импортный сбор.

«Однако вместе с тем нужно очень внимательно подходить к определению той группы товаров, в отношении которых увеличение такого сбора можно вводить. И этот вопрос должен решаться в результате консультаций с нашими партнерами по ВТО", - сказал А. ШЛАПАК.

(УНИАН)