Около 30 международных банков намерены переехать из Лондона из-за Brexit

Около 30 международных банков рассматривают возможность переезда из Лондона во Франкфурт-на-Майне в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза. Об этом заявил президент немецкой Федеральной службы надзора за финансовыми институтами (BaFin), пишет Deutsce Welle.

Среди банков, которые планируют изменить адрес, есть британские, американские, японские и немецкие. При этом отмечается, что фиктивные учреждения, у которых есть только почтовые ящики, не смогут переехать.

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Ряд финансовых компаний уже официально сообщили о своих намерениях перенести во Франкфурт часть своего бизнеса из Лондона. Последним о намерении покинуть Лондон из-за Brexit сообщил японский банк Mizuho. Адрес с лондонского на франкфуртский планируют изменить другие японские финансовые институты - Sumitomo Mitsui, Nomura и Daiwa Securities.

Другими двумя крупными бизнес-центрами, которые рассматриваются компаниями для переезда из Лондона в результате Brexit, является Дублин и Париж.

Как сообщал УНИАН, свобода передвижения между Великобританией и Европейским Союзом для европейцев, работающих в Британии, а также для британцев, едущих на работу в Европу, будет ограничена, когда Великобритания выйдет из состава ЕС.