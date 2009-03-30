У коалиции есть голоса для антикризисных законопроектов

У коалиции есть голоса для поддержки антикризисных законопроектов, заявил сегодня на брифинге первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, состоялось заседание Совета коалиции, на котором фракции заявили о том, что будут голосовать за антикризисный пакет.

А.КОЖЕМЯКИН отметил: «Голосов хватает».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 24 марта сообщила о намерении обратиться к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой рассмотреть 31 марта подготовленные и согласованные с международными организациями четыре антикризисные законопроекта в окончательном чтении.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в Государственный бюджет относительно сбалансирования бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.

Сегодня, 30 марта, народный депутат Анна ГЕРМАН заявила, что фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады, если правительство не внесет на рассмотрение парламента антикризисную программу и изменения в Государственный бюджет.