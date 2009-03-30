Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2550/8,3425, к 11:00 сузился спрэд 8,2640/8,3310, а к 12:00 ценовые уровни снизились до 8,2500/8,2800. К закрытию цены остались на среднедневных уровнях 8,2700/8,3000. грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2410/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2410/0,2445, а к 12:00 сузился спрэд 0,2420/0,2440. К закрытию торгов котировки незначительно выросли - 0,2430/0,2455.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,0150 (+0,4050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3182/1,3184, а к 16:00 выросли до уровней 1,3193/1,3195. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8796/11,0009, к 11:00 цены установились на значениях 10,8914/10,9858, а к 12:00 зафиксировались на уровне 10,8730/10,9185. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до уровней 10,8993/10,9449.