Коалиция не будет преодолевать вето на закон о едином взносе

Коалиция не будет преодолевать вето Президента на Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, на заседании Совета коалиции достигнута договоренность о том, что фракции коалиции не будут преодолевать вето Президента на этот закон, и в результате он будет отменен.

Как известно, для преодоления вето главы государства на закон нужно не менее 300 голосов народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать принятый Верховной Радой 15 января закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», поскольку этим документом, в сущности, предлагается узаконить масштабную коррупционную схему с ежегодным обращением в десятки миллиардов гривень.

Законом предусматривалась консолидация в одном органе подобных для всех фондов функций, а именно – постановки на учет плательщиков, формирования и ведения Государственного реестра социального страхования, обеспечения единой отчетности.

Кроме того, предусматривалось ввести в Украине уплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.