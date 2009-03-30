НБУ отмечает уменьшение оттока депозитов

Национальный банк Украины отмечает уменьшение оттока депозитов с банковских счетов в марте текущего года.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО.

По его словам, действия НБУ, направленные на обеспечение стабильной работы банков, а также отсутствие давления на Нацбанк со стороны власти стали одними из основных причин уменьшения в марте оттока средств банковских депозитов.

«Совместные действия власти, отсутствие политического давления на Национальный банк и банковскую систему в целом наряду с уже принятыми решениями, которые позволят как можно скорее восстановить и программу Международного валютного фонда, означают не столько получение средств от МВФ, сколько реальный план действий по преодолению финансово-экономического кризиса и восстановлению финансовой стабильности. Именно эти действия уже влияют на протяжении марта, и мы это видим, на прекращение оттока депозитов как физических, так и юридических лиц», – сказал И.ШУМИЛО.