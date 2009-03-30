Ющенко настаивает на реальных шагах по рекапитализации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы в течение ближайших 10 дней были предприняты реальные шаги по рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

“Президент поставил соответствующие задачи – на протяжении буквально этой недели провести соответствующее координационное совещание (НБУ и Кабинета министров – УНИАН) и закончить подготовку необходимой нормативной базы; если будет такая необходимость, то подготовить необходимые изменения в украинское законодательство. Хотя откровенно скажу, пока мы не видим такой необходимости – можно обойтись документами Кабмина и Нацбанка, с тем чтобы в ближайшее время, на следующей неделе или через 10 дней – не позже, начать реальную процедуру рекапитализации украинских банков”, - сказал А. ШЛАПАК.

Он подтвердил информацию о том, что Нацбанк до сих пор не обращался в правительство с предложениями по рекапитализации банков.

Вместе с этим он озвучил позицию Президента, что все украинские банки, у которых на сегодня много вкладчиков, должны быть поддержаны путем рекапитализации.

“Надеюсь, что мы эту позицию подтвердим, работая вместе над подготовкой нормативных документов, которые разблокируют процедуру рекапитализации банков”, - сказал А.ШЛАПАК.

Он также сообщил, что на 31 марта запланированы консультации с экспертами МВФ и ЕБРР, в ходе которых будут обсуждены критерии отбора банков для рекапитализации.

Как сообщал УНИАН, на совещании 24 марта Национального банка Украины и правительства предполагалось окончательно определить перечень банков для проведения их рекапитализации. Однако сделать это не удалось, поскольку, по словам исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, НБУ не подготовил и не передал в правительство перечень таких банков.

Напомним, Кабинет министров Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработали порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.