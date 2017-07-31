Германия угрожает США торговой войной в ответ на санкции против России

Германия не хочет торговой войны с Соединенными Штатами Америки, однако готова реагировать на новые санкции Вашингтона против Москвы коснутся и немецких компаний, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление министра экономики ФРГ.

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Министр экономики Германии Бригитте Цюприс (Brigitte Zypries) пригрозила Соединенным Штатам Америки мерами в ответ на усиленные санкции Вашингтона против России, если те будут применены в отношении немецких фирм.

"Американцы не могут штрафовать немецкие предприятия за то, что те занимаются бизнесом в другой стране", - заявила в понедельник, 31 июля, министр в разговоре с журналистами издания медиагруппы Funke.

Цюприс добавила, что новые санкции США нарушают международное право и подчеркнула, что Германия "конечно, не стремится никакой торговой войны", однако Еврокомиссия сейчас рассматривает возможные контрмеры.

Как сообщалось, Конгресс США утвердил расширение санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Новые санкции предусматривают штрафные меры в том числе и для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".