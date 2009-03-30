НБУ формирует позитивные ожидания на валютном рынке

Действия Национального банка Украины на валютном рынке направлены на формирование позитивных ожиданий у его участников.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сказал исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО.

Так, комментируя проведение Нацбанком специальных аукционов по продаже валюты, а также возможность приобретения на таких аукционах валюты для досрочного погашения сумм кредита, И.ШУМИЛО сказал следующее: «Это одна из мер, направленных на стабилизацию ожиданий на валютном рынке, чтобы они стали более позитивными, нежели были до этих действий Национального банка».

По мнению И.ШУМИЛО, если бизнес убедится в способности Национального банка удерживать курс гривни от резких колебаний, а также перекрывать спрос на валюту, то это позволит предприятиям более четко планировать свою деятельность.

«Украина ведь не единственная страна, в которой произошла значительная девальвация национальной валюты. Но стабилизация ситуации, стабилизация ожиданий, четкие ориентиры относительно инфляции, экономической активности позволяют бизнесу уже более четко формировать свою деятельность», - отметил И.ШУМИЛО.

При этом он не смог ответить на вопрос относительно того, будет ли НБУ проводить спецаукционы на постоянной основе, отметив лишь: «Все, что будет помогать стабилизации, мы (НБУ – УНИАН) будем делать».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

На последнем спецаукционе 27 марта Национальный банк Украины продал 27,524 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Проведение следующих аукционов НБУ назначил на 1 и 3 апреля т.г. (это будут третий и четвертый аукционы, при проведении которых существует возможность покупки валюты для досрочного погашения суммы кредита).