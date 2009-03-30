Президент предлагает начать консультации по изменениям в бюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает со следующего понедельника, после получения оперативных данных по выполнению госбюджета за первый квартал, начать анализировать материалы и проводить консультации по изменениям в бюджет текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

“Президент предлагает в понедельник следующей недели на тех наших больших встречах (Президента, премьер-министра и главы ВР – УНИАН) начать дискуссию о том, какие наиболее принципиальные нормы должны быть изменены в бюджете 2009 года, не вырывая из контекста отдельные вопросы (уже предложенные правительством изменения – УНИАН)”, - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Президент еще с января выступает за внесение изменений в госбюджет, однако правительство согласно это сделать лишь после анализа итогов первого квартала 2009 года.